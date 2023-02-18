Хватит ждать – Личное мнение

С Зепюр Брутян, которая отметила своё 27-летие, стало всё понятно. Молодая, хорошенькая, и Павла явно ждёт счастье:



Фото: Соцсети

Как тут не поздравить? Все, естественно, радуются.

А что же Агата?

А Агатка сделала себе чёлку. Нет, ну а чего? Когда не знаешь, что делать, сделай чёлку.

И действительно, как мне кажется, Агата стоит перед трудным выбором — ждать или уже не ждать назад Павла?

С одной стороны, надежда умирает последней. С другой — Прилучный явно счастлив с новой женой и всё у них хорошо.

Надолго ли хорошо? Вдруг это «хорошо» закончится? Ведь Агата знает, что ничего нет неизменного в жизни — а вдруг?

И вот это «а вдруг» многим мешает жить дальше. Очень хочу помочь Агатке с её новой чёлкой, а потому скажу прямо: даже если вдруг что-то там не заладится, всё равно бывший муж не вернётся.

Всё, пути разошлись. И дело тут не в Зепюр. Прошлое — прошло. Это нужно принять Агате. Чёлка? Хорошо. Новая помада? Тоже хорошо. Павел? Это в прошлом.

Эту важную вещь многие не понимают. Не хотят понимать, надеются. Но вместо бесполезных ожиданий, нужно чётко ответить себе: а стоит ли ждать кого-то и тратить свою жизнь на ожидание того, что от тебя не зависит?

Неважно, что там будет с другими. Важно, как ты живёшь сегодня и как будешь жить завтра. В ожидании того, что может произойти? Разве стоит оно потерянного тобою времени?

Конечно, это очень трудно — закончить ждать. Но это нужно сделать ради любви к себе.

Неправа, разве?

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