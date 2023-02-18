Мнение: Роза на ебелей

Вчера Путин поздравил «Газпром» с 30-летием компании, сообщив, что «…Сегодня «Газпром» демонстрирует высокую ответственность в своей работе, эффективность, устойчивость…»

Юбилей, конечно, проходит в обстановке так себе, и здравицы в честь именинника сильно грешат против истины. Потеря ключевого рынка, утрата огромного инфраструктурного комплекса, падение показателей — тут как-то слово «эффективность» выглядит слишком неуместным. Хорошо, не было сказано про «профессионализм», так как последним профессионалом в руководстве компании был еще Рэм Вяхирев, после которого пришли сплошь портфеленосцы, видевшие газ до своего назначения разве что на кухне в конфорке.

Глава Газпрома Миллер отметился таким количеством стратегических прогнозов, после каждого из которых принято снимать и убирать от греха подальше. Его последний прогноз в октябре прошлого года звучал дословно так: «…Зима может быть относительно теплой, а вот какая-либо одна неделя, или пять дней, будут аномально холодные. За этот короткий промежуток времени, не дай Бог, можно заморозить целые города, целые земли", – подчеркнул Миллер во время выступления на пленарной сессии Российской экономической недели. Глава "Газпрома" отметил, что "очень пессимистические" прогнозы свидетельствуют о том, что в марте 2023 года в европейских хранилищах останется около 5% от запасов…»

Нет смысла говорить, что март — через полторы недели, запасы газа в европейских хранилищах составляют 65 процентов от максимальных объемов, что на 20 процентных пунктов выше среднегодовых значений за последние пять лет. Города тоже не замерзли, цены на газ не рекордно, но вполне приемлемо низкие (что опровергает еще один прогноз еще одного выдающегося деятеля современности Д. Медведева про 5 тысяч долларов за тысячу кубометров нынешней зимой)

Глава Газпрома — чемпион по стратегическим прогнозам, которые были выброшены в корзину. Это и утверждение, что сланцевый газ — блеф и пирамида, что технология СПГ останется маргинальной по отношению к трубопроводному газу, что капитализация Газпрома уверенно движется к отметке в триллион долларов. Нюанс в том, что стратегический прогноз кладется в основу программы действий, принимаемых в развитие компании. И эти программы стоят десятки и сотни миллиардов долларов. Которые в случае неверного прогнозирования оказываются выброшенными на ветер. Что и произошло.

Так что с «эффективностью» Путин явно погорячился. Впрочем, его собственная эффективность еще более показательна, чем у Миллера, так что президент знает, о чем говорит.

За тридцать лет существования Газпрома вся его деятельность свелась исключительно к экстенсивному развитию. Ни одной значимой технологии за эти тридцать лет не было создано, внедрено и использовано. Все тридцать лет проедается наследство, доставшееся от предыдущей высокоразвитой цивилизации. Дикарям в джунгли упал самолет, из которого они все эти годы тянули всё, что можно скрутить и вырвать. Собственно, это и есть стратегия развития нынешнего Газпрома. Тридцать лет назад китайская экономика была сравнима с российской, сегодня она на порядок мощнее ее, и такая картина в целом отражает общее состояние дел в России в плане управления и развития. В этом смысле Газпром — не лучше и не сильно хуже всей общей картины. Он, как и вся страна, банально доедает созданные ранее заделы, после чего у него нет ни малейшего понимания, что будет происходить. Однако парадигма нынешнего руководства страны проста и прямолинейна: после нас — хоть потоп, и поэтому всё происходящее вполне укладывается в рамки такого понимания, образа мышления и образа действий.

В общем, юбилей выглядит так себе. Он больше похож на панихиду, на котором о покойном произносят разные хорошие слова. Покойный может выглядеть как живой, но гроб все равно заколотят и опустят в землю.

В реальности, конечно, никто Газпром никуда не опустит, и он еще достаточно долго будет существовать и радовать всех показателями. Но в современном мире отставание в технологическом развитии на 30 упущенных лет — это практически навсегда. Хотя при любом ином руководстве, чем нынешние бандиты и невежды, у него, безусловно, был очень неплохой шанс. С такими заделами, которые были у компании в момент ее создания, было даже странно сомневаться, что кто-то может его упустить. Но невозможное произошло. Нет такого дна, до которого не могли бы докопать нынешние правители России.

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