 

Политолог Марков считает, что Общественная палата должна проверить нового директора петербургского «Манежа»

18.02.2023, 11:50, Разное
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Кандидат политических наук Сергей Марков высказался о назначении родственницы экс-президента Украины Петра Порошенко на должность директора Центрального выставочного зала «Манеж» в Санкт-Петербурге. 

По словам эксперта, на кадровые перестановки в «Манеже» должна отреагировать Общественная палата Петербурга. Кроме того, Марков обратил внимание, что необходимо выяснить, какой позиции придерживается новый директор выставочного зала.  

«Конечно, быть родственницей одного из военных преступников, активно участвующего в террористической войне против России, – это серьезное отягчающее обстоятельство, это факт, который требует внимания. Проверить, обратить внимание нужно, я думаю, Общественная палата Петербурга должна обратить внимание, им это по должности», — заключил политолог. 

Напомним, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский назначил Анну Ялову новым директором «Манежа», несмотря на ее родственные связи с Порошенко. Ранее СМИ также обратили внимание, что Смольный под руководством губернатора Александра Беглова уже не раз продвигал на должностях людей с антироссийской позицией. 


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