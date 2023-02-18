“Самое дно”: жизнь повредившей важный орган Волочковой подошла к концу
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месяца назад звездной балерине Анастасии Волочковой исполнилось 47 лет.
Нумеролог и астротиполог Дмитрий Шимко изучил дату рождения блондинки и сделал
несколько выводов.
“Эпизод от 41 года
до 48 лет — это семилетка “обнуления”. В этот период произойдет
разрушение каких-либо отношений, начатых в прошлом, будь то личная сфера или
деловая. В этот эпизод любые начинания выглядят не очень перспективными и это
отражается на всем качестве жизни. Часто люди падают на самое дно”, — рассказывает блогер.
По мнению Дмитрия, раскрыть свои таланты
Анастасия Волочкова может только находясь в качественных отношениях. В ее
случае это своевременность, и, в последствие, совместимость. Ближайшая точка знакомства
случится в возрасте 47,5-48 лет, то есть где-то с середины 2023 года и весь
2024.
Эти отношения для
Анастасии Волочковой будут кармические, то есть по сердцу. Следующая точка —
уже после 51 года, только через пять лет. Также в этот момент Волочка заходит в
новый путь предназначения, т. н. третий путь. Старая жизнь Волочковой подошла к концу, впереди новая, со сроком реализации целых
12 лет. Это, в первую очередь, должно отразиться на ее статусе. Обычно человек
меняет свою профессиональную нишу и уходит во что-то другое. Есть два условия:
чтобы зайти в новую сферу, ей нужен союз. Ниточка тянется от отношений к
самореализации.
“Если зайти в
отношения не получится, то Анастасия будет прозябать. Вернуться в прошлую
профессиональную нишу балерины уже не получится”, — поясняет Шимко.
Напомним, что ранее Волочкова повредила сустав. Растянувшая важный орган звезда должна ограничить нагрузки. Невозможность себя раскрыть
будет ее добивать. Мужчины у нее идут помоложе, но соответствующие по ментальному
уровню. Шансы есть, уверяет астролог.
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