 

«Единая Россия» выпустит несгораемые членские билеты

18.02.2023, 11:33, Разное
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Замглавы политической партии «Единая Россия» по внутренней дисциплине Григорий Чурсин представил опытный образец несгораемого членского билета.

Он выдерживает температуру до 3000 градусов, а также воздействие щелочей, кислот и большинства способов механического воздействия.

В партийном руководстве пояснили, что такие меры принимаются, чтобы не допустить повторения событий конца 80-х – начала 90-х, когда многие политические деятели демонстративно сжигали свои билеты КПСС. Чурсин назвал эти действия варварством и вандализмом и заявил, что члены «Единой России» ни при каких обстоятельствах не будут жечь свои партбилеты, поскольку они будут неуязвимы для огня. Данная мера призвана укрепить внутреннюю дисциплину и повысить статус депутата в глазах простого народа.

– Пусть депутат помнит, что он – слуга своих избирателей, – заявил Чурсин. – И он не может просто чиркнуть зажигалкой и разом избавиться ото всех обязательств, которые у него перед людьми имеются. Чтобы уничтожить партбилет, ему придётся лететь куда-нибудь в Новую Зеландию и бросать его в вулкан, иначе это просто не получится. Таким образом мы надёжно защитили себя от массового предательства и дезертирства, как то, с которым столкнулась КПСС на излёте СССР.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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