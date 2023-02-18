Мнение: Быть белым школьником в США не очень весело

А вот и первые последствия экологической катастрофы в Огайо. В начальной школе Спрингфилда (это до 12 лет) несколько негритят заставили своих белых одноклассников кричать Блэк Лайвз Мэттер. Один из школьников кричал без энтузиазма, так что его ударили в голову, чтобы не сачковал (источник).

Всё идёт согласно известному правилу братьев Стругацких: «там, где торжествует серость, к власти всегда приходят чёрные».

На Реддите жалуются, что крупные демократические СМИ замалчивают инцидент. И действительно, на Си-Эн-Эн науськивают Украину на Россию, а про Огайо на первой странице вообще нет новостей — ни про экологическую катастрофу, ни про серьёзное проявление расизма. Однако я заглянул в твиттер журналиста из репортажа, и обнаружил, что упрёки не вполне справедливы. У них там очередная школьная стрельба с погибшими. Конечно, движение БЛМ связано с этим напрямую, так как человеконенавистническая идеология Запада разжигает в людях уныние и агрессию, однако всё же, когда у тебя в стране фиксируется в среднем по два массшутинга ежедневно, новости о расистском инциденте в начальной школе воспринимаются не так ярко.

Сейчас в США находятся примерно в той же ситуации, что и мы в девяностые. Плохих новостей настолько много, всё идёт под откос так быстро, что народ просто перестал бурно реагировать на чернуху. Очередная страшная новость — повод бахнуть дозу алкоголя от безысходности, но не повод строить из себя королеву драматического театра. Да, всё плохо. А что, вчера меньше плохих новостей было? Или позавчера?

Вчера, когда мы обсуждали программу США по вербовке российских учителей, мне в комментариях написали так (ссылка):

Учителя в России, если не в каких-то частных гимназиях, барахтаются в той же грязи, что и раньше. В провинции учителям до сих пор родители носят [взятки] млеком, куркой и яйками, чтоб их нерадивым или тупым чадам дали пройти. И уж конечно, Россия не сравнима с США, ни по одному из критериев, недаром до последнего время из России драпали в Америку по максимуму (6000 гринкардов в год, до полумиллиона соискателей), тогда как из Штатов в Россию приезжали только единичные туристы да малахольные.

Боюсь, что автор комментария давно не был не только в России, но и в США. Америка уже не та. Я слабо представляю себе здорового на голову учителя, который решит уехать из здравомыслящей России в американское болото безумия. Зачем? Чтобы наблюдать как негритята заставляют белых школьников целовать им ботинки, а самом тем временем ходить вокруг и всплёскивать, как курица, руками, не имея права даже прикрикнуть на них? Так себе удовольствие, особенно если учесть, что учитель в современных США — тоже популярный объект для травли. Поставил двойку, вызовут к директору, пропесочат. Ведёшь себя слишком уж независимо, ученики могут и нож на улице показать.