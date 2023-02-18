 

В России за сутки госпитализировали 1,5 тыс. человек с COVID

18.02.2023, 11:20, Новости дня
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В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что по данным на 18 февраля в РФ за сутки госпитализировали 1 504 человек, что на 0,4% меньше сутками ранее.

Выписали из больниц 11 439 человек, а это на 1,7% больше по сравнению с пятницей, сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Выявили 15 318 новых случаев COVID, скончались 36 человек. Сообщается также, что за весь период пандемии коронавируса в стране провели 328,8 млн лабораторных. За минувшие сутки тест сделали 137 тыс. человек.

Сутками ранее число госпитализированных составило 1,5 тыс. человек. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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