Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании захвата заложника в цветочном магазине в Москве

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение предоставить доклад о расследовании захвата заложника в цветочном магазине в центре Москвы, сообщили в пресс-службе СКР.

В сообщении ведомства в Telegram-канале говорится, что 17 февраля двое мужчин захватили заложников в одном из цветочных магазинов в центре столицы.

Один из захватчиков открыл стрельбу из травматического пистолета по сотруднику правоохранительных органов. Удерживаемая в заложниках женщина не пострадала. Заведено уголовное дело, фигурантов задержали.

Дальнейший ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России, говорится в сообщении. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК РФ по городу Москве представить доклад об обстоятельствах произошедшего и результатах первоначально проведенных следственных действий.

Как сообщила РИА «Новости» старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, в ближайшее время следствие предъявит обвинение задержанным за захват заложников в магазине в центре Москвы.

—