 

Умерла бывшая жена Владимира Высоцкого актриса Людмила Абрамова

18.02.2023, 11:20, Новости дня
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Актриса и сценаристка Людмила Абрамова, бывшая супруга советского певца и актера Владимира Высоцкого, умерла на 84-м году жизни, об этом сообщил ее сын, актер и сценарист Аркадий Высоцкий.

Высоцкий сообщил ТАСС, что Абрамова скончалась накануне, 17 февраля.

Абрамова родилась 16 августа 1939 года. Она сыграла в фильмах «713-й просит посадку», «Восточный коридор» и других. В 1984 году по ее сценарию сняли фильм «Пока не выпал снег».

В 1961 году на съемках актриса познакомилась с Владимиром Высоцким. Они прожили в браке с 1965 по 1970 год. Абрамова – мать актеров Аркадия и Никиты Высоцких.

Высоцкий был женат трижды: в 1960–1965 годах его супругой была Иза Высоцкая, в 1970–1980 годах – Марина Влади.

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