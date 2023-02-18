“Поначалу своего будущего супруга я всячески избегала”: актриса Анна Глаубэ рассказала о знакомстве с мужем и новой комедии “Свободные отношения”

К своим 32 годам Анна Глаубэ успела пополнить свою фильмографию несколькими десятками картин. Многие из них оказались весьма успешными и прославили актрису. Например, зрителям Анна известна по таким сериалам как «Отель Элеон», «Молодежка», второй сезон «Теста на беременность». А недавно вышла новая кинолента с участием Глаубэ — комедия свободные отношения.

О новой комедии «Свободные отношения»

В центре сюжета — история одиноких молодых людей, для которых спонтанная интимная связь привела к появлению на свет ребенка. Главные герои ради малыша решили пожениться и стали жить вместе. Однако схема «стерпится — слюбится», увы, себя не оправдала. Через семь лет супружеской жизни остро встал вопрос о разводе. Поскольку молодым родителям не хотелось, чтобы их ребенок рос в неполной семье, они выбрали для себя «свободный союз». Что из этого получилось, зрители и увидят в фильме, премьера которого, кстати, уже состоялась 9 февраля.

Глаубэ сыграла главную роль. Также в картине снялись Николай Фоменко, Аглая Тарасова, Борис Дергачев, Ян Цапник, Илья Соболев и другие.

Глаубэ надеется, что новая кинолента понравится зрителям — об этом она сообщила в интервью изданию VOICE. По ее мнению, в нашей жизни так много забот, что порой хочется отвлечься о проблем. Отдохнуть душой можно как раз при просмотре комедии «Свободные отношения». Кроме того, актриса отмечает, что картину они создавали с большой любовью — и, возможно, зрители это почувствуют даже через экран. Кстати, съемки проходили в Санкт-Петербурге два года назад.

О своей героине

Анна отмечает, что ее героиня Оля в «Свободных отношениях» отличается от предыдущих ролей. Обычно актриса играет ярких девушек, а здесь предстала в образе «серой мышки». Глаубэ характеризует свою героиню как скромную девушку, которая не желает привлекать к себе лишнего внимания, поэтому одевается невзрачно. У Оли статус отношений «все сложно», она сама воспитывает сына, втайне мечтая о встрече со второй половинкой.

По словам Глаубэ, со своей героиней она похожа тем, что тоже стесняется на первом свидании и любит, когда мужчины читают стихи. Однако в целом актриса отмечает, что по характеру она совершенно другая. Глаубэ назвала себя более прямолинейной. Она не приемлет статус отношений «все сложно»: партнеры либо должны быть вместе, либо разойтись.

О неудачных романах

Глаубэ призналась, что ее три раза звали замуж ее экс-избранники. Однако до ЗАГСа дело так и не дошло. Актриса объяснила, почему. Ей либо очень рано делали предложение руки и сердца, либо настолько поздно, что знаменитость к тому времени понимала, что это не ее мужчина.

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Глаубэ признается, что замужество никогда не было для нее самоцелью. Артистка не придавала значения штампу в паспорте. По сей день звезда «Молодежки» убеждена в том, что в отношениях первостепенными являются уважение и взаимопонимание. А церемония бракосочетания для актрисы — не более, чем формальность.

О знакомстве с мужем

Тем не менее, сейчас Глаубэ состоит в официальном браке. За звезду мюзиклов Бориса Левкина актриса вышла замуж четыре года назад. В 2021 году у пары родился сын Даниил.

Знаменитость рассказала историю знакомства и развития отношений с нынешним супругом. Оказывается, Глаубэ категорически не хотела встречаться со своими коллегами по цеху: была убеждена в том, что актерство — не мужская профессия.

С Борисом ее свела судьба на кастинге в спектакль «Шоу пошло не так». Актриса вспоминает, что Левкин не произвел на нее никакого впечатления. Мало того: она поначалу всячески его избегала (даже иногда пряталась в гримерке). Глаубэ вспоминает, что этот парень показался ей высокомерным и заносчивым.

Спустя год после первого знакомства молодые люди были задействованы вместе уже в двух спектаклях. Постепенно они стали общаться: сначала обсуждали кино, деловые темы. Анна сама не заметила, как сотрудничество переросло в дружбу, а потом и в страстный роман.

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По словам Глаубэ, как только она начала общаться с Борисом более тесно, то поняла, что он совсем не высокомерный, а простой и открытый парень. В целом знаменитость изменила свое отношение к мужчинам-актерам: осознала, что не нужно было равнять всех под одну гребенку. Борис стал первым официальным мужем Глаубэ и папой ее первенца.

О сыне

Скоро малышу должно исполниться два годика. Глаубэ признается, что сын является большим поклонником передачи «Танцы» на ТНТ. Даниил пытается подражать участникам проекта, копируя их движения на сцене. По словам звездной мамы, сыну больше всего нравятся танцы в стиле контемп или модерн. Так что кто знает: быть может, в семье актеров подрастает будущий выдающийся хореограф.

О хобби и увлечениях

Глаубэ является активным пользователей соцсетей. Она ведет свой микроблог, регулярно радуя поклонников новым контентом. Актриса размещает и фото из личного архива с семьей, и кадры со съемочных площадок, из-за кулис. По словам знаменитости, поклонники-мужчины нередко признаются ей в любви. Их даже не останавливает наличие у звезды законного супруга.

Любимое увлечение Глаубэ — это путешествия. Она успела посетить многие страны мира. Например, в 2010 году отправилась в ЮАР на чемпионат мира по футболу. Также Анна была в Америке. Она осуществила детскую мечту объездить эту страну вдоль и поперек. Знаменитость на протяжении месяца путешествовала с подругой по разным штатам на автомобиле.

В отпуск актриса любит отправляться в жаркие страны, где есть море или океан. Знаменитость признается, что ее любимые локации – это Мальдивы либо Таиланд. Звезда отмечает, что там очень вкусные фрукты, прекрасные пляжи и мягкий климат.