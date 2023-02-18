Суровые годы уходят борьбы за свободу страны. За ними другие приходят – они будут тоже трудны

Накануне годовщины “специальной военной операции”, 21 февраля, президент России Владимир Путин выступит с долгожданным обращением к отечественным элитам.

В нем он будет рассказывать о вымышленных победах в несуществующих конфликтах, считает политтехнолог Станислав Белковский. С его слов, в своей речи диктатор будет рассказывать о победах в войне с США и НАТО. Он, в частности, обвинит Америку в планах уничтожить Россию, чтобы оправдать полный провал своей “спецоперации” в Украине:

– Путин скажет примерно следующее: Россия подверглась беспрецедентной агрессии с целью ее уничтожить со стороны Соединенных Штатов и ее сателлитов. Инструментом этой агрессии, площадкой стала Украина, где США специально для этого создавали “антироссию”. И год назад мы начали “спецоперацию Z”, чтобы предотвратить уничтожение нашей государственности, полномасштабное и широкомасштабное наступление на территорию РФ, чтобы уничтожить РФ, ее народ, историю, память. И мы с этим справились. Мы предотвратили уничтожение России… Он будет говорить о том, что агрессия США против России далека от завершения, поэтому надо мобилизовать все усилия… Тяжелые годы приходят, они будут так же трудны.