Путин одобрил слияние “Озон Банка” и “Еком Банка”

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому ООО “Озон Банк” и ООО “Еком Банк” становятся одним целым. Документ опубликован в Интернете на портале правовой информации.

В распоряжении говорится, что “в соответствии с пунктом 5 Указа Президента РФ от 5 августа 2022 года № 520… разрешить реорганизацию общества с ограниченной ответственностью “Еком Банк” в форме присоединения к обществу с ограниченной ответственностью “Озон Банк”. Путин утвердил октябрьский список из 45 кредитных организаций, в которые нельзя без разрешения вводить акции недружественных резидентов. В этот список вошли “Еком Банк” и “Озон Банк”. После того, как в марте прошлого года последний попал под санкции Министерства финансов США (SDN), на российском рынке появился “Эком Банк”.

Новая лицензия была универсальной. Она также позволила ей предлагать больше услуг, чем базовая лицензия “Озон Банк”. В сентябре компания приняла решение об объединении двух своих банков.