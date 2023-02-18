“Женщины Лазаря” в РАМТе – Уварова рассказала о драме гениального физика
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Молодежный театр продолжает исследовать советскую
эпоху через людей и явления. В постановке Алексея Бородина “Душа моя Павел”
речь шла про студентов 80-х годов, которых отправили на картошку спорить о судьбах родины. А действие спектакля Алексея Золотовицкого “Женщины Лазаря”
начинается в начале XX века и охватывает почти столетие.
В 2012 году книга Марии Степановой удостоилась главных
литературных наград и стала событием в литературе. Теперь же событием в мире
театра безусловно станет спектакль, благодаря которому эта до сих пор не инсценировавшая семейная сага зазвучала по-новому.
При этом режиссер не стал переделывать роман в пьесу, чтобы сохранить интонацию
и образность.
Лазарь, имя которого вынесено в название романа и книги, это советский ученый-атомщик. Но на сцене он не появляется. Лазарь Линдт здесь – это грамоты и газетные вырезки в
рамках на стенах. Лазарь Линдт – это огромный гипсовый бюст старика с окладистой бородой. Лазарь Линдт – это связующее звено в судьбе трех женщин. Они надевают его пиджак и рассказывают о той или иной странице жизни гения.
Его в молодости – тогда еще просто Лесика – играет
та же Антонина Писарева, которая играет и внучку-сироту ученого Лидию. Дед был
гениальным ученым, а Лида – это словно его продолжение, но уже в танце. Она
была лучшей выпускницей Н-ского хореографического училища!
Любимая книга Лиды – “Подарок молодым хозяйкам, или
Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве” Елены Молоховец. Рецепты и
кажущиеся сегодня наивными советы из этого дореволюционного бестселлера – это
как символы мечты о доме, о тепле. Причем некоторые из них герои воплощают
прямо на сцене. Например, замешивают тесто, которое успевает даже подняться. И это
выглядит очень эффектно.
Вообще, Алексей Золотовицкий в свойственной ему манере
сделал спектакль очень зрелищным – здесь каждую минуту что-то
происходит, что-то удивляет. Открываются дверцы зеркальных стен придуманного художником Софией Егоровой балетного
класса и появляются диваны, шкафы, сверху спускается шкаф и уютный абажур. Мы оказываемся то на
кухне, где хозяйничает мечтающая о детях жена старшего коллеги Маруся (Анна
Ковалева), которой, несмотря на огромную в 31 год разницу в возрасте суждено стать первой любовью Лазаря, то в
доме, где семья жила в эвакуации, то в “огромной квартире, похожей на картинку
замка в большой похрустывающей книжке сказок Шарля Перро, где нельзя было
бегать, прыгать и кричать” у овдовевшей Галины Петровны Линдт – властной,
сильной, принципиальной, прагматичной холеной дамы, в которую в 1959 году
против своей воли превратилась Галочка Баталова.
“У Галины Петровны Линдт вообще все было только
настоящее, только самое лучшее и дорогое. За исключением ее собственной жизни,
но об этом, слава богу, никто не знал”, – рассказывает играющая ее в одном из
составов Нелли Уварова.
Двадцать назад она сыграла лектора в спектакле “Правила
поведения в современном обществе”, который был хитом в РАМТе. Теперь же она – стервозная,
надменная, ненавидящая старого мужа, за которого ее выдали насильно, принципиальная, строгая дама. Прекрасная, характерная роль! Блистательная актриса!
Электронные часы на сцене отсчитывают годы – 1918…
1985… 1941… 1956… Меняется страна, меняются эпохи, меняются приметы времени на сцене. Отобранный
после революции дом, война, испытания ядерной бомбы – все это становится фоном
для рассказа о безумной любви и огромной нелюбви, который на протяжении двух
часов ведут три героини.
Интересно, что зрители сидят на сцене Молодежного
театра – режиссер подчеркивает театральную условность происходящего. А о
сложных и порой страшных вещах говорит с большой теплотой и юмором. И женщины
Лазаря становятся для каждого словно близкими родственниками. А когда спектакль
проникает в сердце – это и есть удача театра.
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