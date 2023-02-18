 

“И все-таки беременная!”: молодая жена Прилучного подтвердила слухи о скором пополнении

18.02.2023, 10:15, Разное
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Слухи о беременности молодой жены актера начали ходить с момента свадьбы. Многие были уверены, что так быстро влюбленные поженились неспроста! Однако если бы это было так, сейчас на руках у Павла Прилучного уже был бы младенец, а его все еще нет.

Зато у его супруги Зепюр Брутян появился заметный животик. 18 февраля актриса отметила свое 27-летние, опубликовав в социальных сетях ролик, на котором задувает праздничную свечку. На девушке надето белое платье по фигуре, под которым выступает внушительное пузо.

Выходит, таким незамысловатым образом супруга Павла Прилучного подтвердила слухи о беременности. Поклонники пришли в восторг, увидев, что вскоре в семье звезды “Мажора” появится еще один ребенок.

“И все-таки беременная!”, “Может девочка будет, такая нежная”, “Шикарная! Легкой беременности”, “Теперь будем гадать: мальчик или девочка”, “Беременная. Поздравляю”, “Здорового малыша! Пусть пройдет хорошо!” – написали в комментариях под видео.

Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились летом прошлого года. Для многих новость о свадьба актера стала шоком, ведь все думали, что он встречается с коллегой по сцене Мирославой Карпович. По словам самого Павла, отношения с Зепюр начались стремительно, уже через два дня после первого свидания он сделал ей предложение.


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