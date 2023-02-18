Рогов: ВСУ якобы усилили “грабеж” населения в Запорожской области

Украинские военнослужащие усилили грабеж жителей территорий Запорожской области, подконтрольных Киеву, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, выдавая себя за «захистникив», то есть «защитников», украинские оккупанты «нещадно грабят» регион. Рогов добавил, что украинские военнослужащие понимают, что вскоре им придется поспешно бежать, спасая свои жизни, передает РИА «Новости».

Как отметил Рогов, местные жители всячески избегают встреч с украинскими военными, при их появлении прячутся.

Он также добавил, что ВСУ пронизаны коррупционными схемами, а до обычных солдат практически не доходит положенное снабжение.

Ранее Рогов сообщал, что вооруженные силы Украины собираются через наступление в Запорожской области предпринять попытку перерезать сухопутный коридор в Крым.

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