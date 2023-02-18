 

Экс-министр обороны Латвии Пабрикс: Запад в Украине делит шкуру неубитого медведя

18.02.2023, 9:59, Новости дня
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Поставляя Киеву вооружения, западные страны «делят шкуру неубитого медведя» в конфликте на Украине, сообщил бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Пабрикс в интервью телеканалу TV24 заявил, что «все крупные страны Запада и западные компании уже потирают руки, чтобы поделить шкуру этого неубитого медведя». Украинский рынок очень прибылен, передает РИА «Новости» его слова.

Экс-министр отметил, что приобщиться к выгоде захотят многие страны, даже те, которые оказывали Киеву минимум поддержки. Найдутся, по его словам, и такие, кто «перевернет все наоборот» и скажет: «Мы теперь те, кто по-настоящему вам помог».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Вашингтон намерен подогревать конфликт в Украине как минимум до конца 2025 года. По ее словам, значительная часть помощи, которую американские законодатели выделяют Киеву, осядет во всемирных банках и частных фондах.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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