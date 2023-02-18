 

The Drive: Британия курирует программу поставок Украине дронов-камикадзе

18.02.2023, 9:58, Новости дня
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Министерство обороны Великобритании реализует программу поставок Украине дронов-камикадзе, пишут западные СМИ.

Под руководством британского военного ведомства уже разработано несколько экспериментальных барражирующих боеприпасов, пишет ФАН со ссылкой на издание The Drive.

Сообщается, что некоторые аппараты прошли летные испытания и были отправлены на Украину. Так, Киеву передали дрон-камикадзе с треугольным крылом, которое напечатали на 3D-принтере.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ используют самодельные беспилотники-камикадзе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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