Ванга: Россия примет капитуляцию США в год 410 со дня призвания Романовых

Писатель Велизар Властимиров опубликовал на своей странице в «Одноклассниках» расшифровку очередного предсказания ясновидящей Ванги.

Как оказалось, ещё в 1970 году она предвидела нынешний конфликт на Украине.

– И сказала Вангелия, что в год, когда уйдёт чума, придёт напасть на землю украинскую. И будет Запад эшелоны врагам России поставлять, но победы они добиться не смогут. В тот год, когда минует 410 лет со дня призвания Романова на трон, падёт Вашингтон, – написал помощник Ванги 8 августа 1970 года.

Больше полувека пророчество ясновидящей хранилось в её личном архиве, расшифровкой которого уже десять лет занимается Велизар Властимиров. Как отмечает биограф Ванги, практически все её предсказания о России сбываются с поразительной точностью.

– Лично у меня нет сомнений, что Вангелия видела будущее. Что касается моей последней публикации, то Михаил Романов стал царём в 1613 году, получается, что Америка капитулирует в 2023, – рассказал писатель журналистам.

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