Макрон превзошёл Шольца в роли «главного тормоза» военной помощи Украине

В отличие от канцлера Германии Олафа Шольца президент Франции Эммануэль выступает с гораздо более жёсткой антироссийской риторикой, но его слова расходятся с делом, пишет Die Welt. В то время как Берлин возглавил европейскую танковую коалицию и объявил о поставке Киеву 200 «леопардов», Париж отказывается передавать свою технику. Но критика из Украины по этому поводу не звучит, и тому есть причина, объясняет немецкое издание.



AP

Французский президент Эммануэль Макрон сейчас охотно демонстрирует свою поддержку Украине, пишет Die Welt. За последние месяцы его отношение к боевым действиям кардинально изменилось. Поначалу он говорил о том, что нельзя допустить «унижения» главы Кремля Владимира Путина. Сегодня же он обещает Киеву поддержку «до победного конца». В своей риторике он заходит дальше, чем канцлер Германии Олаф Шольц, но в делах всё обстоит иначе, отмечает немецкое издание.

ФРГ с недавних пор возглавила европейскую танковую коалицию по поставке Украине «леопардов». К тому же немецкие власти одобрили инициативу по отправке в зону боевых действий 200 машин Leopard 1 и Leopard 2. Макрон же отказывается передавать Киеву свою тяжёлую технику. В Париже говорят, что французский танк Leclerc не годится для экспорта, так как его больше не производят, и для него не хватает запасных частей. К тому же есть ещё и логистические трудности, утверждают французы.

Похоже, Макрон превзошёл Шольца в роли «главного тормоза» военной помощи Украине, продолжает Die Welt. При этом Париж отстаёт от Берлина и в поставке другого тяжёлого вооружения. К примеру, Франция поставила Украине всего две системы противовоздушной обороны Crotale, а также в будущем собирается отправить ей вместе с Италией комплексы SAMP-T. Из Германии же Киев получил одну систему Iris-T. При этом может рассчитывать ещё на три таких комплекса и 32 зенитных самоходных установки Gepard. Французская поддержка в сфере артиллерии ограничивается двумя системами залпового огня LRU и 18 гаубицами Caesar. Ещё 12 гаубиц будут отправлены позже. Берлин же поставил Киеву пять реактивных систем залпового огня Mars, 14 САУ PzH 2000 и одобрил отправку 34 гаубиц типов Zuzanna и RCH-155.

В международном сравнении по объёму оказанной военной помощи Франция занимает 10 место среди союзников Украины. Речь идёт о сумме в €500 млн. И даже если к ней прибавить гуманитарную и финансовую поддержку, Париж всё равно окажется лишь на седьмом месте. Поддержка же Германии оценивается в гораздо большую сумму в €2,3 млрд.

Но критика из Украины по этому поводу не звучит. Ничего не говорит ни её президент Владимир Зеленский, ни украинский посол в Париже. Дело в том, что Киев видит в Париже ещё и другую ценность, объясняют эксперты: «С помощью Макрона Зеленский может добиться стратегических целей». Дело в том, что в отличие от Шольца, который обязан согласовывать свои внешнеполитические решения с партнёрами по коалиции, парламентом и общественностью, президент Франции обладает правом принимать в этой сфере единоличные решения.

Зеленский уже не раз этим пользовался, добившись в апреле 2022 года того, что Макрон первым поставил Украине гаубицы, что в свою очередь оказало давление на Шольца, выступавшего тогда против отправки Киеву тяжёлого вооружения. Франция также подтолкнула Германию к поставке танков. В результате Макрон выступает «в роли подстрекателя», объясняют специалисты: «Франция всегда первой говорит: «Мы поставим меньше, зато то, что необходимо».