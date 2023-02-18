 

Из-за роста цен на энергоносители более 140 миллионам человек угрожает нищета

18.02.2023, 9:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как показывают результаты нового исследования, стремительный рост цен на энергоносители, связанный с обострением конфликта на Украине, может привести на грань крайней нищеты ещё около 141 миллионов человек во всём мире. Несмотря на усилия правительств в разных странах, направленные на защиту потребителей, резко подскочившие цены на энергию и другие предметы первой необходимости вскоре могут привести к тому, что десятки миллионов людей из наиболее уязвимых групп населения окажутся в «энергетической бедности» или даже в крайней нищете, предупреждает The Guardian.


AP

Рост стоимости энергоносителей для домохозяйств во всём мире может составить в итоге от 62,6% до 113% после обострения конфликта на Украине и связанных с этим глобальных экономических последствий. Об этом свидетельствуют результаты проведённого международной группой учёных исследования, которые были опубликованы недавно в журнале Nature Energy. Исследование также показало, что из-за этого ещё до 141 миллионов человек по всему миру могут оказаться под угрозой крайней нищеты, пишет The Guardian.

В рамках этого исследования при использовании математических моделей было проанализировано влияние более высоких цен на энергоносители на расходы 201 группы людей с различными уровнями дохода. При этом использовались данные из 116 стран, что позволило охватить около 87,4% от всего населения мира, поясняется в статье.

Исследователи подсчитали, что общие расходы домохозяйств уже выросли на 2,7—4,8% в разных регионах мира, несмотря на усилия правительств по защите потребителей от резкого роста цен. По оценкам экспертов, в результате ещё от 78 миллионов до 141 миллионов человек во всём мире вскоре могут оказаться в условиях крайней нищеты, если тенденции не изменятся.

«Высокие цены на энергоносители бьют по финансам домохозяйств двумя способами: рост стоимости топлива напрямую увеличивает счета домохозяйств за электроэнергию, в то время как энергозатраты, необходимые для производства товаров и услуг, также ведут к повышению цен на эти продукты, особенно на продукты питания, что также косвенно влияет на домохозяйства», — пояснил один из авторов исследования Юли Шан, профессор Бирмингемского университета.

«Непозволительно высокая стоимость энергии и других товаров первой необходимости приведёт к тому, что наиболее уязвимые группы населения окажутся в «энергетической бедности» и даже в крайней нищете», — также предупредил эксперт. «Этот беспрецедентный глобальный энергетический кризис напоминает нам о том, что наша энергетическая система, сильно зависящая от ископаемого топлива, сохраняет риски для энергетической безопасности, а также ускоряет изменение климата», — подчеркнул Шан.

В прошлом году счета за газ и электроэнергию для населения резко выросли, а цены на бензин и дизельное топливо достигли рекордно высокого уровня в Европе и во всём мире, отмечается в статье. В экспертом отчёте, подготовленном для Всемирного экономического форума в Давосе в прошлом месяце, говорится, что рост цен на энергоносители и продукты питания может продолжаться и в течение следующих двух лет, пишет The Guardian.

На фоне энергетического кризиса участились призывы к правительствам разных стран ускорить создание возобновляемых источников энергии. При этом власти, наоборот, были вынуждены для обеспечения безопасности энергоснабжения вновь обратиться к традиционным видам топлива, загрязняющим окружающую среду, включая уголь и другое ископаемое топливо, подчёркивается в статье.

«Этот кризис усугубляет «энергетическую бедность» и крайнюю бедность во всём мире. Для бедных стран стоимость жизни подрывает их успехи в обеспечении доступа к энергоресурсам и в борьбе с нищетой, достигнутые ими ранее с большим трудом», — предупредил Клаус Хубачек из Университета Гронингена, который также принимал участие в исследовании.

По его словам, хотя обеспечение доступа к энергоносителям и другим предметам первой необходимости по-прежнему является приоритетом для правительств этих стран, однако их краткосрочная политика, направленная на преодоление кризиса роста стоимости жизни, не должна противоречить глобальным целям и усилиям по сокращению негативных последствий, приводящих к изменениям климата, а также «другим долгосрочным обязательствам в области устойчивого развития».

Западные страны попытались оказать влияние на политику Кремля экономическим путём, установив верхний «потолок цен» на импортируемую из РФ нефть, говорится в статье. Кроме того, в последние недели оптовые цены на газ также упали, поскольку относительно мягкая зима в Европе и большие запасы газа укрепили уверенность в том, что резкий дефицит энергоресурсов в ближайшее время уже не грозит. Однако опасения по поводу того, как страны ЕС смогут обойтись без поставок российского газа следующей зимой, по-прежнему сохраняются, пишет The Guardian.

Между тем в Великобритании счета за электроэнергию вскоре вырастут на 40%, когда начиная с апреля месяца государственная поддержка в этой сфере сократится. По оценкам организации National Energy Action, в настоящее время около 6,7 миллионов британских домохозяйств уже живут в условиях «энергетической бедности». По сравнению с 2020 годом эта цифра увеличилась уже более чем в два раза, отмечается в статье.

На прошлой неделе представители экологической организации «Гринпис» в Великобритании пригрозили подать в суд на правительство, поскольку выяснилось, что поставленная ранее цель по спасению миллионов бедствующих домохозяйств от «энергетической бедности», скорее всего, вряд ли будет достигнута, заключает The Guardian.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12.22 / Politico – министра обороны Германии отчитали за «вялые» попытки заполнить арсеналы бундесвера

30.10.22 / Главные советы по укреплению иммунитета от врача-аллерголога

10.12.22 / Важная сфера влияния — РФ и США конкурируют на рынке вооружений Вьетнама

20.09.22 / Премьера “Красной Шапочки” в Москве: Киркоров, Климова, Рудковская, Серебряков и Нинидзе среди гостей

22.02.22 / Лерчек об Instagram, материнстве и родах в США: “Это была моя давняя мечта”

08.09.22 / Мнение: Одиум войны

08.06.21 / Фронтмен Little Big Илья Прусикин о начале романа с Софьей Таюрской: “Сразу была любовь”

16.02.23 / Межзвездный объект, который врезался в Землю, может доказать существование Девятой планеты

31.07.22 / Власти Хайнаня выпустили новую редакцию Белой книги о создании портов свободной торговли

09.06.22 / Мнение: Америка против США, Африканский союз за Россию, Болгария и Черногория против России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика