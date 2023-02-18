В 2022 году регионами-лидерами по количеству ДТП стали Москва и Краснодарский край

Наибольшее количество ДТП в прошлом году произошло в Москве и Краснодарском крае, пишет ИА “Промрейтинг” на основе официальных данных ГИБДД России.

За 2022 год в столице произошло 7 710 аварий, а в Краснодаре – 5 809. Далее за ними следует Нижегородская область (4 567 ДТП) и Санкт-Петербург (5 179 ДТП). Москва также входит в топ-5 (3 983 аварий).

Общее количество ДТП на российских дорогах в 2022 году составило 126 705, это на 5% меньше, чем в 2021 году.