В марте квартплата может резко вырасти

В марте для ряда граждан оплата услуг ЖКХ может сильно подорожать – минимум на 50%. Это произойдет из-за обновленных нормативов расчета квартплаты, которые вступят в силу весной.

Новая формула расчета предполагает, что платежи станут понятнее и их легче будет контролировать. Главная цель нововведения – бороться с мошенничеством в коммунальной сфере.

Однако во многих регионах страны нормативы постоянно занижаются. И после того, как в марте будет произведен перерасчет по обновленной формуле, жители некоторых домов получат платежки с огромными суммами.

На размер мартовской квартплаты ощутимее всего окажут влияние два перерасчета – за общедомовые нужды и за отопление. По закону оба перерасчета должны быть совершены до конца I квартала (январь-март), но пока таких случаев немного, а затягивать уже некуда.

Раньше общедомовые нужды и отопление частично оплачивались непосредственно поставщиками ресурсов. Однако теперь за оплату будут полностью отвечать жильцы.

Напомним, по итогам прошлого года “коммуналка” подорожала почти на 13,5%, а взносы на капремонт выросли почти на 11%.