Журналист Бенни Джонсон обвинил американские власти в «замалчивании ядерного удара» по территории США

По американскому городу в Огайо «нанесли ядерный удар», однако власти Соединенных Штатов замалчивают это, сообщил ведущий американской программы The Benny Show на телеканале Newsmax Бенни Джонсон.

Джонсон написал в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что фотографии с места происшествия в Огайо должны печататься на передовицах всех газет и журналов, их следует показывать в каждом новостном эфире. «Они нанесли ядерный удар по американскому городу», – сообщил журналист, не уточняя, однако, кто именно это сделал.

Телеведущий возмутился тем, что ситуация полностью игнорируется американскими экологами. «Почему? За этим кроется гораздо более мрачная история», – приводит его слова РИА «Новости».

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США замалчивают крупнейшую техногенную катастрофу со сходом с рельсов поезда с химическими веществами в штате Огайо, где сохраняется угроза экологии, жизни и здоровью людей.

Напомним, в начале февраля вблизи городка Ист Пэлестайн произошла крупная железнодорожная авария: опрокинулись, загорелись и взорвались цистерны с химикатами. В атмосферу попали опасные вещества. Инцидент назвали «Чернобылем в Огайо».

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