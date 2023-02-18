 

Журналист Бенни Джонсон обвинил американские власти в «замалчивании ядерного удара» по территории США

18.02.2023, 8:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По американскому городу в Огайо «нанесли ядерный удар», однако власти Соединенных Штатов замалчивают это, сообщил ведущий американской программы The Benny Show на телеканале Newsmax Бенни Джонсон.

Джонсон написал в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что фотографии с места происшествия в Огайо должны печататься на передовицах всех газет и журналов, их следует показывать в каждом новостном эфире. «Они нанесли ядерный удар по американскому городу», – сообщил журналист, не уточняя, однако, кто именно это сделал.

Телеведущий возмутился тем, что ситуация полностью игнорируется американскими экологами. «Почему? За этим кроется гораздо более мрачная история», – приводит его слова РИА «Новости».

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США замалчивают крупнейшую техногенную катастрофу со сходом с рельсов поезда с химическими веществами в штате Огайо, где сохраняется угроза экологии, жизни и здоровью людей.

Напомним, в начале февраля вблизи городка Ист Пэлестайн произошла крупная железнодорожная авария: опрокинулись, загорелись и взорвались цистерны с химикатами. В атмосферу попали опасные вещества. Инцидент назвали «Чернобылем в Огайо».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09.20 / Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева

12.08.20 / В ПФР рассказали о праве на повышенную пенсию

17.01.22 / “Важно, чтобы и голос Европы был ясно слышен”. Президенты Франции и Финляндии обсудили ситуацию вокруг Украины

18.02.22 / Лукашенко хочет разместить в Беларуси “не только ядерное оружие, но и сверхъядерное”

01.04.21 / На картах Apple теперь можно увидеть, где расположены камеры для контроля за скоростью

12.07.20 / В “Вольфсбурге” недовольны решением УЕФА провести в Украине ответный матч с “Шахтером”

31.07.22 / Мурманский губернатор резко высказался о поведении оскорбившей русских сотрудницы консульства Норвегии

15.10.21 / Ученые рассказали, как на человека влияют плохие новости

08.05.21 / Манижа провела первую репетицию на «Евровидении»

03.02.21 / “Привези детей, папа!” Апелляционный суд не разрешил экс-жене Сереги видеться с сыновьями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика