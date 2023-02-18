Командир разведвзвода ВДВ сообщил о ликвидации украинской женщины-снайпера

Во время штурма в Луганской народной республике ликвидировали украинскую женщину-снайпера, сообщил командир разведвзвода ВДВ.

Он рассказал РИА «Новости», что российские снайперы ликвидировали обнаруженную во время штурма снайперскую пару, участвующих в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины. По его словам, после входа на позиции ВСУ штурмовых отрядов обнаружили, что снайпером была женщина, ей было около 35 лет.

В ноябре в Донбассе был ликвидирован австралийский наемник Тревор Кьелдал.

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