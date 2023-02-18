 

Экс-депутат думы Владивостока Ямщиков погиб в зоне спецоперации

18.02.2023, 8:35, Новости дня
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Бывший депутат думы Владивостока Дмитрий Ямщиков погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщил председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности гордумы IV созыва Михаил Веселов.

Веселов сообщил, что получил печальную весть накануне, 17 февраля. О возможности проститься с экс-депутатом информацию предоставят позже, передает РИА «Новости» слова Веселова.

Ямщиков в 2012 году был избран депутатом думы Владивостока IV созыва (2012–2017 годы), курировал работу молодежной палаты при гордуме. До этого политик работал в органах внутренних дел.

В сентябре в результате обстрела ВСУ по гостинице в центре Херсона погиб бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Его посмертно наградили медалью «За отвагу».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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