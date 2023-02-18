ВОЗ: в Украине за год зарегистрировано 780 нападений на учреждения здравоохранения

– Я искренне восхищаюсь тем, как украинская система здравоохранения сохраняет свою жизнестойкость несмотря на бесчеловечные, недопустимые нападения на учреждения здравоохранения (всего за год зарегистрировано почти 780 таких нападений), несмотря на усталость, стресс и выгорание работников здравоохранения, – отметил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) д-р Ханс Клюге, выступая перед журналистами в Житомире.

Пресс-конференция прошла в рамках пятого за последний год визита д-ра Клюге в Украину. Директор Европейского бюро ВОЗ озвучил основные приоритеты работы на сегодняшний день: психическое здоровье, а также реабилитация и доступ к услугам здравоохранения на уровне местных сообществ.

Расширение психологической помощи населению Украины стало главной темой визита д-ра Клюге. По имеющимся оценкам, почти 10 миллионов украинцев могут иметь нарушения психического здоровья, причем примерно у 4 миллионов человек такие нарушения могут проявляться в умеренной или тяжелой форме.

В Украине уже начала работать общенациональная программа психического здоровья. Вчера Клюге обсудил общий план действий с первой леди Еленой Зеленской и министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко. По словам Клюге, Зеленская отметила, что «система гарантий и защиты психического здоровья […] в равной степени зависят как от самих граждан, так и от органов социальной защиты и здравоохранения, возможностей которых сегодня недостаточно для того, чтобы помочь каждому, кто нуждается в такой поддержке».

Другая приоритетная задача, по словам Клюге, реабилитация. Украина нуждается в увеличении поставок вспомогательного оборудования, например, инвалидных кресел. ВОЗ уже оказала содействие в поставке свыше 4500 комплектов такого оборудования в травматологические отделения больниц, что позволило обеспечить реабилитацию для более чем 2500 пациентов.

Директор Европейского бюро ВОЗ подчеркнул, что организация координирует действия почти 200 партнеров по предоставлению услуг здравоохранения по всей стране.

– В прошлом году это позволило охватить услугами 8,5 миллиона человек. В этом году мы хотим обеспечить необходимые услуги для 13,6 миллиона людей. Для этого мы обратились с призывом выделить в 2023 году 240 млн долларов – 160 млн для помощи Украине и 80 млн для поддержки стран, принимающих беженцев, – добавил он.