Харрис назвала Байдена сильным лидером после призыва Хейли к омоложению политического истеблишмента США

Сейчас США возглавляет, возможно, один из самых смелых и сильных президентов за всю историю, сообщила американский вице-президент Камала Харрис.

Так она прокомментировала заявление экс-постпреда США при ООН Никки Хейли, которая подчеркнула, что США не преуспеют, если не перестанут полагаться на политиков, чей расцвет пришелся на прошлый век, передает РИА «Новости» со ссылкой на MSNBC.

Харрис сказал, что если «новое поколение политиков» противопоставляется «человеку, который сейчас президент», то речь идет об «атаке». но эта «атака» направлена «не по адресу». По версии Харрис, если речь идет о желании видеть «сильное руководство» во главе США, то у страны «есть сильный лидер – это Джо Байден».

Напомним, Хейли объявила о своем намерении участвовать в выборах президента США в 2024 году. Она заявила, что пришло время для «нового поколения».

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