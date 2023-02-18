Речан заявил о необходимости решить вопрос о вступлении нейтральной Молдавии в НАТО «всем обществом»

Нейтралитет «не может защитить, когда на тебя нападают», вопрос о вступлении в НАТО Молдавии нужно решать всем обществом, сообщил глава правительства страны Дорин Речан.

Речан, говоря о решении вопроса о том, «как защищаться и с кем», заявил, что в Молдавии требуется провести «дискуссию на тему обороны и военного строительства». После этого, по его словам, станет возможным принятие решений по оборонительным соглашениям с другими странами, передает ТАСС со ссылкой на Moldova 1.

Как сообщил Речан, хотя в конституции Молдавии и прописан ее нейтралитет, власти должны укреплять оборону, ведь «нейтралитет – инструмент внешней политики, не больше, он не может защитить, когда на тебя нападают». Премьер считает, что «агрессорам» должно быть «тяжело или очень дорого» нападать на Молдавию.

Страна уже попросила у стран НАТО системы ПВО и «непременно получит их», сказал глава правительства. Однако пока следует учитывать «другие риски», к числу которых он отнес «дестабилизацию, общественные беспорядки, атаки на госучреждения, гибридную войну, дезинформацию».

Речан сказал, что правительство Молдавии приступило к работе по денонсации некоторых соглашений, подписанных в рамках СНГ. Правительство будет вести диалог и устанавливать двусторонние соглашения с постсоветскими республиками.

Напомним, президент страны Майя Санду уволила премьера Наталью Гаврилицу, а в преемники ей выбрала своего советника по безопасности Дорина Речана. Перед этим президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, будто передал Санду некий «российский документ», якобы содержащим план по дестабилизации политической обстановки в республике.

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