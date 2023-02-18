В Москве есть жилье за 1,5 млн рублей

Минимальная цена лотов на столичном рынке жилья начинается от 1,5 млн рублей. Однако за такую сумму можно приобрести лишь крошечные апартаменты площадью до 15 “квадратов” на полуподвальном уровне. В таких помещениях есть и окна, и действующие коммуникации, однако для длительного проживания они не приспособлены.

Стоимость более комфортных апартаментов начинается от 3,9 млн рублей. Речь идет о студиях площадью около 20 кв. м, зачастую с полной отделкой. За прошедший год в Москве появилось сразу несколько апарт-комплексов с такими лотами.

Если рассматривать покупку квартиры в новостройке, то тут минимальный бюджет составляет 4,3 млн рублей. Для тех, кто намерен поселиться внутри МКАД, цены стартуют от 5,3 млн рублей. Квартира на вторичном рынке обойдется минимум в 5,3 млн рублей, внутри МКАД – 7,2 млн рублей.

Выбор лотов по минимальной цене крайне ограничен, чаще всего это единичные лоты, на которые сейчас действует скидка. При поиске квартиры в новостройке возможность выбирать появляется только с бюджетом от 5 млн рублей (5,5 млн рублей внутри МКАД), на вторичном рынке – от 6 млн рублей (8 млн рублей внутри МКАД).