 

Глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Барбашов сообщил о подготовке Киевом провокации

18.02.2023, 5:47, Новости дня
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Мирных жителей Снигиревки, которые погибли от обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований, пытаются выдать за жертв российской армии, сообщил глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

Как указывает Барбашов, «николаевский областной прокурор рассказал об эксгумации 27 тел мирных граждан», которые погибли, когда город контролировали российские войска, передает РИА «Новости».

Снигиревка оставалась под контролем РФ в течение восьми месяцев, и все это время находилась под неизбирательным обстрелом со стороны вооруженных сил Украины. Как сообщил Барбашов, ВСУ «намеренно и целенаправленно убивали жителей». Сейчас жертв украинских обстрелов «пытаются выдать за жертв российской армии», сказал он.

Барбашов подчеркнул, что «всех задержанных по подозрению в сотрудничестве» с Украиной, с которыми велись следственные действия «за время пребывания в Снигиревке российских правоохранительных органов», отпустили «целыми и невредимыми». И Киеву, и местным жителям это известно, сказал он.

Напомним, прежде Снегиревка входила в состав Николаевской области, но после освобождения вошла в Херсонскую область, в составе которой приняла участие в референдуме о воссоединении с Россией. Позднее снова перешла под контроль Киева.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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