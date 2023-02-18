 

Ниинисте заявил о нежелании Финляндии раскрывать России информацию о переданных Украине вооружениях

18.02.2023, 5:47, Новости дня
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Финляндия не хочет, чтобы в РФ знали, какие вооружения остались у страны, а какими финские военные больше не располагают, сообщил президент Финляндии Саули Ниинисте.

В связи с этим Финляндия не раскрывает данные о военной помощи Киеву, сказал Ниинисте на полях Мюнхенской конференции по безопасности. При этом он заверил, что его страна продолжит оказывать военную помощь Украине, передает ТАСС.

Ниинисте также указал, что Финляндия является единственной страной вне НАТО, у которой есть танки Leopard. При этом, как подчеркнул Ниинисте, у Финляндии «очень длинная граница» с Россией, в связи с чем «вклад» Хельсинки в передачу этих танков Киеву «не может быть очень большим».

Напомним, премьер-министр Финляндии Санна Марин не исключила возможность отправки истребителей на Украину.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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