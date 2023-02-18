 

«Прогресс МС-21» отстыковали от МКС и «вручную» развернули

18.02.2023, 5:46, Новости дня
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Грузовой корабль «Прогресс МС-21», у которого 11 февраля произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования, отстыковали от МКС, следует из трансляции Роскосмоса.

Включение двигателей для сведения корабля с орбиты запланировано на 07.03 мск. Через несколько часов после отстыковки часть корабля сгорит в атмосфере, а остатки затопят в несудоходном районе Тихого океана, передает ТАСС.

После того, как корабль отстыковали, российские космонавты развернули его в режиме телеоператорного управления, чтобы сфотографировать повреждения. Затем космонавт Сергей Прокопьев снова перевел корабль на автопилот, передает РИА «Новости».

Напомним, на корабле «Прогресс МС-21» на МКС произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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