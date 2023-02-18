Мнение: О полном фиаско Путина… Печальный финал приближается?

Он сделал ставку — рациональную, просчитанную и продуманную со всех сторон — и, кажется, проиграл. Теперь от него шаг за шагом откалываются даже те, на чью пусть не лояльность, но хотя бы умеренность он ещё недавно и не без оснований надеялся. Хуже того, именно они «во искупление прошлого греха неактивности» становятся нынче в первые ряды ратующих за полную и безоговорочную…

Положение становится всё тяжелее, «кольцо врагов» — плотнее, а в их стан переходят даже недавние «друзья»…

Такие, как во всех смыслах старый друг Сильвио Берлускони. Теперь и этот пройдоха вынужден оправдываться и отмежёвываться. Что ж, минус ещё один лидер мнений, хотя бы косвенно промотировавший некоторые выгодные Кремлю нарративы в западном истеблишменте. Но более показателен другой резкий поворот — хотя бы потому, что он для России намного опаснее.

Французский президент Эммануэль Макрон, обновивший мандат избирателей в прошлом году, ещё несколько месяцев назад выступал за «гарантии безопасности для России», а также за переговоры с Москвой. Он также долгое время сохранял контакты и вёл регулярные телефонные переговоры со своим российским визави Владимиром Путиным, что вызывало критику даже в #ЕС. Но теперь в его речах звучит металл. «Сейчас не время для диалога с Россией, — заявил президент Франции на Мюнхенской конференции по безопасности. — Первым делом мы должны ускорить и усилить нашу поддержку и наши усилия, чтобы помочь украинскому народу и армии… и дать им возможность провести контрнаступление, которое одно лишь позволит перейти к заслуживающим доверия переговорам на условиях, выбранных Украиной. В этом плане нас ждут важные недели и месяцы. Но нужно быть готовыми и на случай, если такая поддержка потребуется течение более продолжительного времени».

Иными словами Запад принял ещё один вызов Кремля — затяжной конфликт, истощающий силы сторон, где у России было бы больше преимуществ именно в силу её большего, по сравнению с Украиной, масштаба. Но такая стратегия возможна, только при условии нарастающей усталости у западных избирателей и политиков из-за необходимости тратить и тратить ресурсы на поддержку украинской армии, украинской экономики и украинской власти. Сейчас, когда Европа, вопреки собственным страхам и кремлёвским надеждам, благополучно прошла зимний сезон, оказавшийся неожиданно тёплым, она испытала понятный прилив эйфории. Да, эта «победа» стоила недёшево: сейчас в котлах и генераторах сжигается газ, купленный в прошлом году втридорога относительно текущих цен, и #промышленность ЕС продолжает нести издержки политически мотивированных решений. Но, в конце концов, это всего лишь расходы ©

Которых потребуется ещё больше. Запад вынужден перестраиваться, инвестируя в производство пушек вместо масла. К этому тоже призвал Эмманюэль Макрон, подчеркнув, что ускорить переход к военной экономике требуется уже этой весной. И ещё одно примечательное заявление французского лидера. «Мы должны быть готовы к длительному конфликту. Я не хотел бы такого развития ситуации, но мы должны быть готовы выстоять», — отметил он.

И вот подобная «воодушевляющая» риторика, призывающая «стоять и терпеть» ещё долго, свидетельствует ли о приближении безоговорочной победы Запада и бесславного поражения Москвы?

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