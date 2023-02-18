 

Fox 32 – семья Уиллиса сообщила о неизлечимой болезни актёра

18.02.2023, 5:05, Разное
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Родные Брюса Уиллиса сообщили, что у него диагностирована лобно-височная деменция, передаёт телеканал Fox 32. По информации канала, лечения от этого недуга не существует. Как напоминает корреспондент Fox 32, знаменитый актёр объявил о завершении карьеры из-за когнитивных проблем ещё в прошлом году.

Семья Брюса Уиллиса сегодня раскрыла информацию об ужасном диагнозе, который ему поставили.

У актёра обнаружена редкая форма деменции.

А с нами снова на связи Натали, которая подробнее расскажет нам о состоянии Уиллиса. Натали?

НАТАЛИ БОМКИ, корреспондент: Брюс Уиллис сорок лет снимался в боевиках — но теперь ему предстоит самая сложная схватка в жизни.

После того как Уиллис незадолго до выхода своего последнего фильма в ноябре прошлого года объявил, что уходит со сцены, члены его семьи говорили, что он страдает когнитивным расстройством под названием «афазия». Однако теперь они узнали, что у 67-летнего актёра лобно-височная деменция, или ЛВД.

СЬЮЗЕН ДИКИНСОН, генеральный директор Ассоциации в поддержку исследования лобно-височной деменции: Как можно понять по названию, ЛВД поражает лобную и височную доли мозга. Височная доля отвечает за речь, а лобная — за исполнительные функции, к которым относятся, например, логические рассуждения, распознавание норм поведения в обществе и даже самосознание.

Это — самая распространённая форма деменции среди людей моложе шестидесяти лет, но диагностировать её непросто, а лечения нет. Средняя продолжительность жизни после диагноза — от 7 до 13 лет. В 20 процентах случаев заболевание вызывают генетические факторы, но у большинства людей, которые им страдают, причину недуга выявить не удаётся.

Семья актёра сегодня опубликовала официальное заявление, где в том числе говорится: «Брюс всегда верил, что может использовать свой голос во благо людям. Мы искренне убеждены, что, хесли бы он сейчас мог это сделать, он бы отреагировал на диагноз, попытавшись привлечь сочувствие и внимание всего мира к тем, кому, как и ему, приходится бороться с этой тяжёлой болезнью».


СЬЮЗЕН ДИКИНСОН: Уже само признание того факта, что такая патология существует, хорошо, а какой дар преподнесло нашему сообществу семейство Уиллиса — этого просто нельзя переоценить.

НАТАЛИ БОМКИ: Свою первую роль Уиллис получил в 1980 году — а с тех пор он снялся почти в 150 фильмах и сериалах.

Дата выхода в эфир 17 февраля 2023 года.


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