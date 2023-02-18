France 24 – масштабная экологическая катастрофа в США произошла из-за экономии на безопасности

По мнению американских профсоюзов, сход с рельсов поезда с токсичными химикатами в штате Огайо мог произойти из-за попытки сэкономить на мерах безопасности, пишет France 24. Теперь жители города Восточная Палестина, в эпицентре крупнейшей экологической катастрофы, полны страха и отчаяния: им запрещено пить местную воду, так как в здешних водоемах погибли тысячи рыб. Кроме того, гибнут дикие звери, и до сих пор непонятно, как фермерам обрабатывать загрязнённую почву.

Возле этого спортзала в городе Восточная Палестина в штате Огайо собрались обеспокоенные местные жители. Их переполняет страх и злость, ведь их город стал эпицентром недавнего разлива токсичных химических веществ.

ТРЕНТ КОНУЭЙ, мэр Восточной Палестины, Огайо: Я не чувствую себя в безопасности в собственном городе. Нам нужно добиться того, чтобы жители были в безопасности в своих домах. Я очень расстроен.

Третьего февраля здесь сошёл с рельсов состав компании Norfolk Southern Railroad, что привело к выбросу целого букета химикатов, включая особо канцерогенный винилхлорид. Пытаясь избежать взрыва, специалисты предприняли попытку контролируемого спуска веществ из пяти цистерн. В небо взмылся столб чёрного ядовитого дыма, а жители города были вынуждены эвакуироваться.

Сейчас люди возвращаются в свои дома, но потенциальные риски для здоровья остаются не ясны. Химикаты попали в местные водоёмы, в результате чего погибли тысячи рыб.

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Это значительно больше, чем просто выброс в воду. Окружающая среда, дикие животные. Нашим фермерам теперь надо что-то делать с почвой.

Профсоюзы считают, что, скорее всего, груз был неправильно распределён в вагонах из-за мер по сокращению корпоративных расходов. По этой же причине проводилось меньше проверок техники безопасности*. А годы работы лоббистов от этой отрасли привели к тому, что компания даже не обязана классифицировать груз как ядовитые химикаты.

Представители компании-оператора отказались присутствовать на собрании жителей, опасаясь жестокости. Однако было объявлено о создании благотворительного фонда в размере одного миллиона долларов для помощи местному населению.

В прошлом году компания развернула программу обратного выкупа акций на 10 миллиардов долларов. А пока жителям Восточной Палестины не советуют пить местную воду, многие говорят, что боятся за будущее города.

Дата выхода в эфир 16 февраля 2023 года.

*Комментарий ИноТВ: «Администрация Байдена старательно замалчивает американские провалы, вызванные промахами местных регуляторов, связанные с перевозками опасных для здоровья человека грузов», — прокомментировала инцидент официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.