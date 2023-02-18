 

Что такое гипоспадия? Уролог рассказал о здоровье мальчиков

18.02.2023, 4:47, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Отклонения от норм развития случаются не редко, иногда младенец рождается с нарушениями развития. Один из 250 мальчиков рождается с пороком мочеиспускательного канала. Детский хирург, детский уролог-андролог, оперирующий специалист медицинском центре “СМ-Клиника” Виталий Чертюк рассказал, кому может грозить это заболевание, и как его вылечить.

Гипоспадия – один из самых частых пороков развития мочеиспускательного канала у мальчиков. Это врожденный дефект, который возникает, как правило, из-за нарушения развития уретры между 8-20 неделями беременности. Данное заболевание часто можно диагностировать при УЗИ плода или сразу после рождения.

Типы гипоспадии

Чаще всего встречает легкие или дистальные формы гипоспадии: головчатая и венечная. На эти типы приходится около 70% случаев заболевания. Средние формы: дистально-стволовая, стволовая встречаются в 15% случаев. Остальная доля аномалий приходится на сложные формы: проксимально-стволовау, члено-мошоночную и промежностную.

– При легких формах гипоспадии, таких как головчатая, могут возникнуть трудности диагностики, – предупреждает Виталий Чертюк, – Родители и даже педиатры могут не сразу распознать это заболевание. Но его обычно диагностирует хирург или уролог на плановых осмотрах.

Признаки гипоспадии

– Аномальное расположение наружного отверстия мочеиспускательного канала

– Искривление полового члена

– Дисплазия и гипоплазия крайней плоти.

Факторы риска

Экологическая обстановка, которая значительно ухудшилась за последние 25 лет, сильно сказалась на появлении таких врожденных дефектов как гипоспадия. В промышленных странах и в крупных городах заболевание встречается чаще.

– Семейное наследование отмечается от 4 до 10% случаев гипоспадии, при этом данный порок развития встречался в нескольких поколениях, – поясняет уролог.

Другие группы риска:

– Недоношенные дети

– Недобор веса при рождении

– Ожирение, диабет и гипертензия у матери во время беременности

– Дети, зачатые при ЭКО (риск увеличивается пятикратно)

Последний пункт связан с воздействие прогестерона, который используется в протоколах ЭКО.

Лечение

Для исправления гипоспадии применяется только хирургический метод. Наиболее подходящий возраст для операции: от 6 до 18 мес. В раннем возрасте ребенок испытывает меньший дискомфорт в послеоперационном периоде, а регенерация тканей проходит лучше и быстрее. Кроме того, при раннем лечении мальчику не грозят психосексуальные проблемы в будущем.

– Данное оперативное лечение должно выполняться только специалистами урологами с большим стажем работы именно в этом направлении, таких специалистов еще называют “гипоспадиологами”, – добавляет хирург медицинского центра “СМ-Клиника”.

В зависимости от формы гипоспадии, операции могут быть одноэтапные и двухэтапные. Промежуток между вмешательствами обычно составляет полгода. Длительность операции также зависит от формы гипоспадии и возраста ребенка, это время может быть от 40 мин до нескольких часов. В послеоперационном периоде ребенок чаще всего находится на катетере в среднем в течении 10 суток.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05.22 / Найден способ ускорить процесс регенерации клеток печени

25.09.22 / Мнение: Куда повернется гнев

12.10.22 / Французы выстраиваются в очередь за грелками

22.01.22 / Лидия Федосеева-Шукшина оказалась доме для пожилых

23.08.21 / У Эдди Редмэйна сгорел дом во Франции стоимостью 2 миллиона фунтов

13.11.22 / “Грозит тюрьма, счета заблокированы”: 49-летняя Миронова вляпалась в передрягу

30.01.23 / Ушла из жизни исполнительница роли Уэнсдэй в “Семейке Аддамс” 60-х Лиза Лоринг

19.01.23 / Никто не ожидал: Басков попросил шокированный известием зал стоя помянуть Новикову

18.07.22 / В США на фоне новой вспышки COVID-19 вспомнили про маски

18.11.22 / Боковой пробор и тренды нулевых: ключевые тенденции причесок на 2023 год на волосы разной длины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика