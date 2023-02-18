 

Times заявила о росте беспокойства в США из-за последствий долгосрочного оказания поддержки Украине

18.02.2023, 4:25, Новости дня
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В США наблюдаются рост недовольства, обеспокоенность рисками обострения ситуации в отношениях с Россией и беспокойство по поводу последствий долгосрочного оказания поддержки Украине, пишут СМИ.

Бейкер заявил, что итог конфликта на Украине, как и всегда в таких случаях, определит сочетание военной силы и политической воли, причем сейчас речь идет о политической воле не Украины, а ее союзников. Как сообщил Бейкер, в этом отношении у РФ есть преимущество, так как Москва не зависит от чужих интересов, передает ТАСС со ссылкой на Times.

По словам Бейкера, в частных разговорах заявления представителей стран Запада о решительной поддержке Киева сопровождаются рядом оговорок. Он указывает на результаты опросов, проведенных Associated Press, согласно которым меньше 50% жителей США однозначно поддерживают помощь Киеву оружием и деньгами. В связи с переменами в общественном мнении политики США, особенно республиканцы, продолжают оценивать риски обострения отношений с Россией при сохранении угрозы со стороны Китая, сообщил Бейкер.

Он также указал, что у Вашингтона и Киева могут не совпадать цели: Украина заявляет о стремлении вернуть контроль над территориями, потерянными с 2014 года, а для США «не худшим из решений» может оказаться не слишком выгодное для Киева мирное соглашение. По его словам, наблюдаются «стратегическое перенапряжение, а также нехватка ресурсов у вооруженных сил».

Напомним, Вашингтон планирует направить аудиторов в зону боевых действий в Украине для контроля за целевым использованием военной и экономической помощи Киеву на сумму 110 млрд долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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