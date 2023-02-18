 

Херш раскритиковал политику США по Украине и веру в способность Киева одержать победу над Россией

18.02.2023, 4:25, Новости дня
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Для США самоубийственно думать, что Украина сможет одержать победу в конфликте с Россией, сообщил американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Херш указал, что в Украине «было очень много коррупции», напомнив о том, что президент Украины Владимир Зеленский фигурировал в «панамских документах». «Статус Бандеры опять же – это человек, который был величайшим сторонником нацистов, который убивал евреев как сумасшедший после Второй мировой войны. Они чествовали его только около месяца назад», – приводит слова журналиста РИА «Новости» со ссылкой на consortiumnews.com.

Как сообщил Херш, президент США Джо Байден поручил странам НАТО попытаться одержать победу, поддерживая «это полностью коррумпированное правительство». Херш полагает, что следовало «продавливать мир» и убедить Россию, что США «не заинтересованы в принятии Украины в НАТО», ведь альянс «в любом случае не хотел видеть Украину в своем составе из-за коррупции». «Было совершено так много ошибок, – сообщил он. – Немыслимо, насколько тупым было это руководство. Это просто тупо. И они цепляются за войну».

Херш не считает безосновательной начатую Россией специальную военную операцию на Украине: «Расширение НАТО, мысль о том, что Украина вступит в НАТО – это вызывало беспокойство». «Мы установили ракеты на границе с Китаем, которые мы называем оборонительными, но которые очень просто переделать в ракеты, которые могут уничтожить Москву в течение 7–8 минут. Так что мы тоже проявили немало агрессии», – сказал он, назвав США самой агрессивной страной в мире на данный момент. 

Херш допустил, что напишет больше о «механизме» подготовки к диверсии на «Северных потоках» американскими властями. Он указал, что операция проводилась с сохранением высокого уровня секретности – Байден «лишь узнал, что «мы можем это сделать».

В свою очередь норвежцы, по словам Херша, указали американским подводникам, где им следует действовать – на мелководье, между Швецией и Данией. Херш заявил, что «предоставляет право двум этим странам объяснить, что они знали, а что не знали».

По словам журналиста, «Белый дом не знает, кто это, и что это, и что происходит – это разделение такого уровня, это очень сложно». «Но они не могли поверить в то, что он сделал. Я говорю о людях, которые были вовлечены», – сказал журналист.

Белый дом не признается в подрыве, будет заставлять людей молчать, но о произошедшем знают люди из бизнеса, занимающегося трубопроводами, сообщил американский журналист. По его словам, «они не будут говорить, потому что они хотят продолжать получать контракты».

Напомним, Херш заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Как сообщил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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