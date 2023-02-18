 

Мнение: Челябинский отказ

18.02.2023, 4:16, Разное
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О! ЖЖ напомнил о забавном факте:

Челябинский эксперимент
О! Давно пора! Я это тоже всегда говорил: не нравятся вам гастарбайтеры – чего зря болтать? Запретите их! Много, говорите, безработных? Отлично – пусть безработные работают вместо гастарбайтеров! Кто против? Все за!
И вот, значит, за дело берется только что назначенный путинский ставленник, за полгода до собственных выборов. По-моему, прекрасно. Всё честно! Отменил все квоты на гастарбайтеров, выполнил вековые народные чаяния – а в сентябре народ ему скажет спасибо так, как и должен его говорить народ – на избирательных участках.
Если скажет, конечно.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛНОСТЬЮ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ГАСТАРБАЙТЕРОВ

С 2014 года Челябинская область должна полностью отказаться от иностранной рабочей силы. Соответствующую задачу поставил перед начальником Главного управления по труду и занятости населения исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Борис Дубровский.

Как сообщил Дубровский, в качестве главы области он отменил все ранее принятые документы по квотам на иностранную рабочую силу.

«В условиях, когда на Южном Урале насчитывается 26 тыс. безработных, мы не можем позволить себе принимать по 10 тыс. иностранных рабочих», — заявил Дубровский.

В ответ на аргумент, что рабочие места с тяжелыми условиями труда и низкими зарплатами не прельщают южноуральцев, врио губернатора порекомендовал работодателям повысить величину заработка и заполнить опустевшие вакансии.

Источник: http://www.ura.ru/content/chel/12-02-2014/news/105217.. (2014)

Ровно 9 лет назад, 17 февраля! Надо будет поинтересоваться у друзей из Челябинска, как им там живется целых 9 лет совсем без гастарбайтеров…

UPD. Новейший хит Шнура – как раз для того, чтобы различать, кто русский, а кто гастарбайтер.

Источник: Размышления вольного социолога


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