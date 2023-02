Daily Reckoning – кошмарный сценарий — «отчаявшийся» Байден рискует подтолкнуть США к прямому конфликту с Россией

Автор статьи в The Daily Reckoning уверен, что в военном плане РФ победит Украину и поставки новых вооружений только оттягивают завершение конфликта и приносят ненужные жертвы. Однако, по его словам, такое поражение сильно скажется на США и НАТО — вплоть до распада альянса. Поэтому Байден может пойти даже на отправку американских военных на Украину, что переведёт этот конфликт РФ и США из опосредованного в прямой.



AP

«Американские издания, такие как The New York Times (канал Госдепа) и The Washington Post (канал ЦРУ), бесконечно сообщают о том, что планы русских провалились, о том, насколько они некомпетентны, о том, как ВСУ оттеснили русских в Донбассе и как оружие НАТО вскоре переломит ситуацию», — пишет специалист по финансам и бывший советник ЦРУ и Пентагона Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning.

По его словам, «это всё нонсенс, ничто из этого не правда». Он отмечает, что наступление украинских сил в конце лета было направлено против слабо защищённых позиций, которые русские уступили, чтобы сохранить силы. «Русские были готовы отказаться от земли, чтобы не потерять ценных людей и технику», — пишет автор статьи. И отступили они на более защищённые позиции, и с тех пор наносят серьёзный урон атакующим силам украинцев. «Украина потратила невероятно большое количество людей и техники на эти бесполезные и опрометчивые атаки».

В целом потери ВСУ автор статьи оценивает в 500 тыс. человек. При этом сообщения о 100 тыс. убитых россиян он считает «диким преувеличением», ведь когда британские журналисты стали проводить свою оценку, они смогли найти только 20 тыс.

Что же до танков НАТО, то большую часть из них в ближайшее время не доставят на Украину. Американские M1 Abrams нужно ещё модифицировать так, чтобы на них не было критически важных деталей, которые ни в коем случае не должны попасть в руки к русским военным. На это может уйти ещё год или больше.

Когда же танки НАТО прибудут на Украину, они будут быстро уничтожены российской артиллерией, противотанковыми средствами и высокоточными ракетами, предсказывает автор статьи. «Это хорошие танки, но далеко не непобедимые». К тому же десятилетиями РФ разрабатывала оружие для уничтожения именно этих моделей танков НАТО. Плюс танки полагаются на авиационное прикрытие, которого на Украине нет. Они будут лёгкой добычей на поле боя. «Направлять танки на Украину не имеет особого смысла, если вы не посылаете боевую авиацию для их прикрытия».

Между тем российские силы почти окружили город Бахмут, пишет автор статьи, предсказывая, что через несколько недель он станет российским. Потеря Бахмута станет серьёзным ударом для Украины, отмечает эксперт, вся оборонительная линия начнёт рушиться, а у украинцев нет хорошо укреплённых позиций, на которые можно было бы отступить. Украинские войска уже истощены, и у них заканчиваются припасы.

Кроме того, автор предполагает, что РФ готовит разрушительное наступление. Он делает акцент, что российская армия сильно изменилась за этот год, она намного лучше обучена, у неё улучшилось командование и оснащение. «Она извлекла уроки из своих ошибок».

«Я просто наблюдаю за фактами и обобщаю их для проведения объективного анализа. Этот анализ приводит меня к мысли, что РФ выиграет военный конфликт. Западная военная помощь может продлить боевые действия, но не повлияет на конечный результат. Это просто отсрочит неизбежное и приведёт к ненужной гибели гораздо большего количества людей», — резюмирует автор статьи.

Второй аспект, который он рассматривает, но который замалчивается обычными СМИ, — это растущая опасность ядерной войны. Она увеличивается с каждым шагом с обеих сторон, при этом лидером в этой «безрассудной эскалации» автор статьи считает США. Они поставляют всё новые и новые вооружения, РФ на это отвечает. И ни одна из сторон не готова отступить.

При этом автор считает, что у РФ есть полное право атаковать страны НАТО, которые поставляют оружие Украине. Но РФ пока не сделала этого, потому что не хочет напрямую втягивать НАТО в войну.

Требования Украины к западным странам «не знают границ», отмечает автор статьи. Запад начал с того, что снабжал Украину наличными, разведывательными данными и противотанковым оружием. В итоге американская артиллерия была нацелена на российский Крым. Несколько беспилотников нанесли удары по секретным авиабазам на территории РФ с ядерным оружием поблизости.

Теперь Украина требует от США истребители F-16. Но у РФ «самая современная система ПВО в мире, и она способна сбивать F-16 в больших количествах», отмечает автор. Байден пока не даёт добро на истребители, но ведь он и на танки не сразу согласился. В любом случае, самолёты не переменят ход сражения. И что же дальше попросят украинцы, задаётся вопросом автор статьи. «Весь этот сценарий — долгий медленный марш к ядерной войне или полному распаду Украины», — пишет эксперт.

Но, по его словам, США не прекратят поставки оружия, потому что Джо Байден боится потерять лицо, а его ближайшие советники, такие как Виктория Нуланд, «питают иррациональную ненависть к России» и разжигают войну.

Но для США есть ещё одна опасность, ведь они могут проиграть больше всех. «По мере того, как Украина исчезает под массированным натиском России, отчаяние США будет возрастать. Их авторитет стоит на кону, ведь они вложили столько денег, материальных средств и морального веса в защиту Украины».

«Администрация Байдена превратила конфликт на Украине в экзистенциальный кризис для США и НАТО, чего никогда не должно было случиться. Украина никогда не была жизненно важным интересом США. Но конфликт экзистенциально важен и для России, и она не сдастся. Неужели США просто опустят руки и признают победу России? НАТО может фактически распасться перед лицом такого впечатляющего провала. Так что мы скорее удвоим ставки», — пишет автор статьи.

По его мнению, «отчаявшийся» Байден может направить войска на Западную Украину. Эта ситуация может быстро перерасти в прямую войну между США и Россией, а не в опосредованную, как сейчас. И американцам, и американским инвесторам нужно быть к этому готовыми, делает вывод Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning.