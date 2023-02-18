“Не дома у Гарика же”: сидящая на шее у бывшего Асмус вынуждена обсасывать нового мужика на улице
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Развод актрисы
Кристины Асмус и комика Гарика Харламова состоялся в 2019 году. Как гром среди
ясного неба прогремели объявления о разрыве — до разрыва пару считали идеальной
и приводили в пример как одну из самых крепких в шоу-бизнесе. К сожалению,
расстаться на мирной ноте тоже не получилось. Как это обычно бывает, в игру
вступили деньги.
Два года супруги не
могут поделить свой роскошный дом на Рублевке в поселке Ильинка. Гарик уверяет,
что оставил жилье Кристине, та же утверждает, что она и дочка остались без копейки
денег. Но, по последней версии, выяснилось, что бывшие возлюбленные до сих пор
живут вместе. Деньги не поделили, да и договориться не смогли.
Сидящая на шее в
доме у бывшего Кристина Асмус по неизвестным причинам не съезжает. Однако,
личную жизнь уже вовсю налаживает. Места для голубков, как будто бы, не нашлось
— все фотографии получаются только в людных местах. Вот и новая фотография
сделана прямо посередине дороги. Поклонники шутят — “бездомная Асмус”
вынуждена обсасывать нового мужика на улице.
“Правильно,
а где еще обжиматься, если не на улице? Не дома у Гарика же”, — подмечает
Лена Миро в своем микроблоге, спросив у читателей, хотели бы они вернуться в свою молодость, как это сделала Кристина Асмус.
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