“Не дома у Гарика же”: сидящая на шее у бывшего Асмус вынуждена обсасывать нового мужика на улице

Развод актрисы

Кристины Асмус и комика Гарика Харламова состоялся в 2019 году. Как гром среди

ясного неба прогремели объявления о разрыве — до разрыва пару считали идеальной

и приводили в пример как одну из самых крепких в шоу-бизнесе. К сожалению,

расстаться на мирной ноте тоже не получилось. Как это обычно бывает, в игру

вступили деньги.

Два года супруги не

могут поделить свой роскошный дом на Рублевке в поселке Ильинка. Гарик уверяет,

что оставил жилье Кристине, та же утверждает, что она и дочка остались без копейки

денег. Но, по последней версии, выяснилось, что бывшие возлюбленные до сих пор

живут вместе. Деньги не поделили, да и договориться не смогли.

Сидящая на шее в

доме у бывшего Кристина Асмус по неизвестным причинам не съезжает. Однако,

личную жизнь уже вовсю налаживает. Места для голубков, как будто бы, не нашлось

— все фотографии получаются только в людных местах. Вот и новая фотография

сделана прямо посередине дороги. Поклонники шутят — “бездомная Асмус”

вынуждена обсасывать нового мужика на улице.

“Правильно,

а где еще обжиматься, если не на улице? Не дома у Гарика же”, — подмечает

Лена Миро в своем микроблоге, спросив у читателей, хотели бы они вернуться в свою молодость, как это сделала Кристина Асмус.