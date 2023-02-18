 

Глава минобороны Германии Писториус счел наивной инициативу вместо поставок оружия Киеву добиваться мирных переговоров

18.02.2023, 2:55, Новости дня
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Инициатива, запущенная общественными деятелями Германии, которые потребовали не поставлять больше оружие Украине, чтобы провести мирные переговоры, является довольно наивной, сообщил глава немецкого минобороны Борис Писториус.

По версии Писториуса, такое предложение посылает сигнал Москве о том, что она может делать, что захочет, передает ТАСС со ссылкой на Welt.

Петиция собрала более полумиллиона подписей. Инициаторами стали депутат Бундестага, экс-глава фракции Левой партии Сара Вагенкнехт и известная немецкая журналистка и правозащитница Алиса Шварцер. Первоначально так называемый Манифеста в поддержку мира поддержали 69 известных общественных деятелей и политиков Германии.

В манифесте указывается на угрозу мировой и атомной войны. Отмечается, что в случае продолжения боев Украине грозит опустошение. Также подчеркивается, что «многие люди во всей Европе боятся расширения» конфликта. В документе сказано, что жители Германии не могут оказать прямое влияние на США, Россию или страны Европы. «Но мы можем и должны призвать к ответственности наше правительство и канцлера и напомнить ему о клятве не допустить вреда для германского народа», – сказано в тексте.

Напомним, в ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге глава МИД Германии Анналена Бербок призвала европейские государства увеличить помощь Киеву, заявив, что страны Европы «ведут войну против России», а не друг против друга.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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