 

МВФ сообщил о достижении соглашения по поводу мониторинга экономики Украины

18.02.2023, 2:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С Украиной достигнуто соглашение о проведении первого и окончательного обзора в рамках программы мониторинга экономики, сообщил МВФ.

Соглашение об «обзоре в рамках программы мониторинга при участии исполнительного совета» достигнуто «на уровне персонала». Соглашение должно быть одобрено руководством МВФ. Оно дает возможность запустить переговоры о «полномасштабной программе поддержки» Украины, которая, по мнению МВФ, поможет вступлению в ЕС, передает РИА «Новости».

Напомним, ведется обсуждение предоставления Украине нового пакета помощи на сумму от 14 до 16 млрд долларов. ЕС и США подталкивают МВФ к окончательной доработке многомиллиардной кредитной программы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11.20 / Помпео объявил об отставке спецпредставителя США по Сирии

04.09.20 / Генпрокурор США – РФ может вмешаться в выборы, но Китай сейчас ведёт себя более дерзко

11.08.20 / Пушков объяснил борьбу Германии и США за «Северный поток – 2»

13.08.20 / Мастерские колледжей в Кабардино-Балкарии оснастят современным оборудованием

08.02.22 / Понаровская о Пугачевой: Для меня она – деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке

21.07.20 / Украина задолжала производителям “зеленой” энергетики около $1 млрд – Лещенко

15.02.22 / Геополитическое «окно возможностей» России через несколько лет захлопнется

20.05.21 / В Турции зарегистрирован минимальный суточный прирост COVID-19 с начала марта

29.06.21 / Турция приостановила авиасообщение с шестью странами

25.05.21 / “Ой, какая счастливая”, “А это ты с кем?” Петрожицкая заинтриговала подписчиков снимком с отдыха

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика