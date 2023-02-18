МВФ сообщил о достижении соглашения по поводу мониторинга экономики Украины

С Украиной достигнуто соглашение о проведении первого и окончательного обзора в рамках программы мониторинга экономики, сообщил МВФ.

Соглашение об «обзоре в рамках программы мониторинга при участии исполнительного совета» достигнуто «на уровне персонала». Соглашение должно быть одобрено руководством МВФ. Оно дает возможность запустить переговоры о «полномасштабной программе поддержки» Украины, которая, по мнению МВФ, поможет вступлению в ЕС, передает РИА «Новости».

Напомним, ведется обсуждение предоставления Украине нового пакета помощи на сумму от 14 до 16 млрд долларов. ЕС и США подталкивают МВФ к окончательной доработке многомиллиардной кредитной программы.

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