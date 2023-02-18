Захарова прокомментировала призыв постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня к переговорам по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня, который на заседании СБ ООН призвал Россию, Украину и страны Запада сесть за стол переговоров.

Чжан Цзюнь призвал «Россию и Украину прекратить огонь и начать мирные переговоры». Кроме того, он заявил, что за стол переговоров с Россией также должны сесть США, ЕС и НАТО. По его словам, это необходимо, чтобы начать всеобъемлющий диалога, в основе которого будет лежать принцип неделимости безопасности. По мнению Китая, требуется «обсудить, как построить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру», передает РИА «Новости».

Захарова, комментируя заявление Чжан Цзюня, указала, что «Киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал». Как подчеркнула официальный представитель МИД России, Москва не отказывалась от диалога, но украинская сторона осенью законодательно запретила переговоры с Россией, передает РБК.

Напомним, в январе Чжан Цзюнь выступил против поставок оружия на Украину, указав, что новые санкции или поставки оружия могут спровоцировать более масштабную конфронтацию.

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