Как адаптировать свой стиль к трендовым тенденциям женщинам старше 60: модные “фишки” и примеры

60 лет – это вторая молодость. Многие женщины на этом рубеже начинают искать свой новый стиль, обращать внимание на тренды и моду, чтобы выглядеть не только стильно, но еще и комфортно. Если адаптировать свой стиль к трендовым тенденциям 2023 года, можно повысить самооценку и уверенность в себе.

Не стоит придерживаться чьего-то мнения о том, что с возрастом нужно выглядеть скромнее. Если это не ваше убеждение, просто отбросьте его в сторону.

Как правильно одеваться в 60 лет

Важно подобрать одежду, которая будет подчеркивать достоинства вашей фигуры. Очень важно знать, какие оттенки вам подходят. Выбирайте сочетания, которые заставят вашу кожу светиться изнутри. Это позволит подчеркнуть ваш уникальный образ.

Выбирайте качественную одежду, так как ее всегда видно. Вы достойны того, чтобы выглядеть непревзойденно. Делайте ставку на аксессуары, например модные ожерелья, шарфы с принтом, браслеты, кепки и серьги, которые внесут в ваш образ нотку индивидуальности.

Если высокие каблуки не для вас, поищите средние или низкие, которые вам понравятся. Присмотритесь к широким каблукам и платформам. Если вам 60, не стоит отказываться от спортивного стиля, ведь иногда он может быть очень элегантным. Сочетайте с вашими базовыми вещами толстовки, кроссовки, а также брюки для бега.

Выигрышная комбинация

Выбирайте базовые вещи, которые будут хорошо сочетаться между собой. Например, можно надеть черный пиджак, белую футболку и джинсы. Такие предметы гардероба должны быть в вашем арсенале в обязательном порядке. Дополните образ правильным сдержанным макияжем, который сделает ваш взгляд более подчеркнутым.

Платье с драпировкой

Это одна из тенденций, которая пока не планирует уходить. Выберите платье с подплечниками и драпировкой, в котором вы будете выглядеть легкой и летящей. Хорошо, если платье будет иметь интересный принт, например узор в горошек.

Тотал-лук

Если вы любите пиджаки, можно подобрать такой, который вы сможете сочетать практически с любой одеждой из вашего гардероба. Сегодня моден тотал-лук. Если есть возможность, выберите костюм, который позволит вам создать эффектный образ. Сегодня особенно популярны принты под кожу и мех животных. Они являются идеальными союзниками для женщин любого возраста.

Свободный крой

Вы должны знать, какая одежда подходит вам больше всего. Присмотритесь к платьям свободного кроя с яркими принтами, которые больше всего подойдут для лета и отдыха.

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Тонкий джемпер и юбка с запахом

Не стесняйтесь создавать яркие образы. В качестве отличного примера выступает этот тонкий зеленый джемпер, который просто превосходно сочетается с юбкой небесно-голубого цвета. Пусть обувь будет белой. Это дополнительно подчеркнет, что вы не боитесь экспериментов. Этот образ позволит вам услышать море комплиментов.

Блестящая одежда

Если вы любите все блестящее, обязательно обратите внимание на одежду с пайетками. Это может быть пиджак яркого цвета, топ или брюки, в которых вам будет удобно. Когда вы выбрали что-то одно яркое и блестящее, самое время сочетать этот предмет гардероба с чем-то более сдержанным, например базовыми черными брюками и черной футболкой.

Белый низ, черный верх

Сделайте этим летом ставку на белые брюки свободного кроя. Сочетайте их с черной рубашкой, которую следует заправить внутрь. Дополните образ босоножками на каблуке.

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Создайте баланс

Пусть ваш образ будет не только элегантным, но еще и суперудобным. Наденьте массивные молодежные ботинки на шнуровке и сочетайте их с облегающей одеждой, сверху которой вы накинете шубку из искусственного меха.

Черное платье макси

Если вы не знаете, что надеть этим вечером, выберите черное платье, ведь оно будет смотреться превосходно на любой фигуре. Кроме того, такая одежда подходит совершенно для любого случая. Дополните черное платье черными босоножками на каблуке и наденьте броский браслет.

Вся в белом

Создайте образ и для особых случаев, чтобы в вашем гардеробе всегда была одежда, которую вы наденете, не задумываясь. В ней вы должны выглядеть просто шикарно. Отличным примером такого образа станет белый брючный костюм, в котором вы будете выглядеть летящей и свежей.

Повяжите пояс поверх пиджака, просто создав узел, что станет подчеркивать вашу изящную талию. Не забудьте и про аксессуары, которые могут быть массивными или, напротив, очень элегантными.