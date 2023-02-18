 

“Не оставили шансов”: получившая от Собчак “два г****” Хаматова открыла рот

18.02.2023, 1:55, Разное
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Чулпан Хаматова, которая в 2012 году получила звание народной артистки России, уже год находится в Латвии. Актриса сбежала из родной страны после того, как началась спецоперация России в сопредельном государстве. За последнее время она дала несколько интервью, в которых крайне негативно высказывается о родной стране и представителях власти.

Недавно Хаматова снова открыла рот, чтобы пообщаться с журналистом Михаилом Зыгарем*. Сначала она пожаловалась на его коллегу Ксению Собчак, которая, к слову, продолжает свою деятельность в России. Актриса вспомнила, как во время давнего интервью блондинка ее подставила, предложив выбрать между революцией и Северной Кореей. “Мне было предложено два г**** – одно такое, другое такое”. В итоге в СМИ появились заголовки типа “Чулпан Хаматова выбирает Северную Корею”.

Также Чулпан Хаматова объяснила, почему отказалась возвращаться на родину. По словам актрисы, она не хотела прилетать в Россию, где нужно было бы делать выбор в чью-либо пользу. “Считай, что я струсила”, – призналась артистка. Но в итоге выбор она все-таки сделала, “чтобы закрыть все двери”.

* внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, 21.10.2022


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