Тест: отгадайте советский фильм по цитате о любви

“Любовь и голуби”, “Чародеи”, “Москва слезам не верит”, “Служебный роман” и другие шедевры СССР регулярно показывают по телевизору. При таком раскладе легко запомнить сюжет кино, а как насчет цитат? Пройдите тест и отгадайте советский фильм по цитате о любви, ведь это так здорово!

В каждом вопросе всего три варианта ответа. Не расстраивайтесь, если вдруг допустите ошибку. Всегда можно пересмотреть любимые советские фильмы и пройти тест заново. Желаем удачи!