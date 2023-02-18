 

Тест: отгадайте советский фильм по цитате о любви

18.02.2023, 1:55, Разное
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“Любовь и голуби”, “Чародеи”, “Москва слезам не верит”, “Служебный роман” и другие шедевры СССР регулярно показывают по телевизору. При таком раскладе легко запомнить сюжет кино, а как насчет цитат? Пройдите тест и отгадайте советский фильм по цитате о любви, ведь это так здорово!

В каждом вопросе всего три варианта ответа. Не расстраивайтесь, если вдруг допустите ошибку. Всегда можно пересмотреть любимые советские фильмы и пройти тест заново. Желаем удачи!


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