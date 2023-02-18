Дуда выразил сомнения в завершении конфликта в Украине в 2023 году

Вряд ли стоит ожидать завершения боевых действий в Украине до конца 2023 года, сообщил президент Польши Анджей Дуда.

Во время визита в Великобританию Дуда заявил, что Москва, по его мнению, рассчитывает на усталость западных стран и НАТО и ждет, когда они решат прекратить помощь Киеву, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

Напомним, по информации американских СМИ, в США считают ближайшие месяцы «решающими» для конфликта на Украине. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также полагает, что весной и летом произойдут «решающие события».

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