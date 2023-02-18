 

Полянский указал на присутствие в базе украинского сайта «Миротворец» постпреда при ООН Небензи

18.02.2023, 1:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», как и российский постпред Василий Небензя.

«Мы находимся в нем как враги Украины», – сообщил Полянский, добавив, что любое их мнение, озвученное в публичном пространстве, «появляется в профиле». Полянский отметил, что «список» появился во время антиконституционного переворота в Украине в 2014 году. Подчеркивается, что «это изначально был список МВД Украины», передает ТАСС со ссылкой на WBAI.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что сайт «Миротворец» мог быть создан при содействии Госдепа. Отметим, что в базу данных сайта включены не только россияне, но и, к примеру, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Как сообщается, Токаев внесен в список врагов Киева за публичное отрицание агрессии РФ против Украины в 2014 году.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.01.22 / ФХР пообещала разобраться в ситуации со снятием с рейса хоккеистов «молодежки»

29.06.20 / Обстоятельства обвала на шахте в Лисичанске, в результате которого погиб шахтер, расследует спецкомиссия

02.12.20 / Верховная Рада запретила продажу электронных сигарет детям

16.08.21 / На площадке «Единой России» озвучили новые меры господдержки людей с инвалидностью

20.12.21 / Минздрав включил вакцинацию от коронанавируса в национальный календарь прививок

19.10.20 / «Премьер-министр Макрон» — Трамп «понизил» лидера Франции в должности

28.07.22 / Чистая прибыль Meta упала почти на 30%

03.07.20 / ВОЗ заявила о «вторых пиках» пандемии коронавируса

12.09.21 / Власти Японии объявили о вакцинации более 50% населения страны

22.01.22 / Компания Apple перестанет комплектовать свои смартфоны проводными наушниками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика