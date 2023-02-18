Полянский указал на присутствие в базе украинского сайта «Миротворец» постпреда при ООН Небензи

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», как и российский постпред Василий Небензя.

«Мы находимся в нем как враги Украины», – сообщил Полянский, добавив, что любое их мнение, озвученное в публичном пространстве, «появляется в профиле». Полянский отметил, что «список» появился во время антиконституционного переворота в Украине в 2014 году. Подчеркивается, что «это изначально был список МВД Украины», передает ТАСС со ссылкой на WBAI.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что сайт «Миротворец» мог быть создан при содействии Госдепа. Отметим, что в базу данных сайта включены не только россияне, но и, к примеру, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Как сообщается, Токаев внесен в список врагов Киева за публичное отрицание агрессии РФ против Украины в 2014 году.

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