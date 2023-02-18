Вучич по итогам встречи с Блинкеном заявил об улучшении отношений между Сербией и США
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
После встречи с главой Госдепа Энтони Блинкеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Сербии Александр Вучич сообщил об улучшении отношений между Сербией и США
Вучич сообщил в Instagram, что на встрече с Блинкеном помимо «обсуждения отношений между Белградом и Приштиной» стороны «подтвердили улучшение двусторонних отношений между Сербией и США», передает ТАСС.
Блинкен в Twitter (соцсеть заблокирована в России) заявил, что разговор был продуктивным, обсуждалась «важность нормализованных отношений с Косово». Блинкен сообщил, что выразил Сербии благодарность за «поддержку Украины». «Мы разделяем стремление Сербии к совместному с ЕС будущему», – говорится в сообщении.
Напомним, на днях Блинкен обратился к сербам с просьбой принять сторону Украины, пересмотреть свои отношения с Россией и признать независимость Косово.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет