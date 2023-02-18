Вучич по итогам встречи с Блинкеном заявил об улучшении отношений между Сербией и США

После встречи с главой Госдепа Энтони Блинкеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Сербии Александр Вучич сообщил об улучшении отношений между Сербией и США

Вучич сообщил в Instagram, что на встрече с Блинкеном помимо «обсуждения отношений между Белградом и Приштиной» стороны «подтвердили улучшение двусторонних отношений между Сербией и США», передает ТАСС.

Блинкен в Twitter (соцсеть заблокирована в России) заявил, что разговор был продуктивным, обсуждалась «важность нормализованных отношений с Косово». Блинкен сообщил, что выразил Сербии благодарность за «поддержку Украины». «Мы разделяем стремление Сербии к совместному с ЕС будущему», – говорится в сообщении.

Напомним, на днях Блинкен обратился к сербам с просьбой принять сторону Украины, пересмотреть свои отношения с Россией и признать независимость Косово.

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